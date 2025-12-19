Інтерфакс-Україна
Події
13:55 19.12.2025

Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

1 хв читати
Фото: https://x.com/prezydentpl/

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає президента США Дональда Трампа єдиним лідером у світі, який може змусити очільника Кремля Володимира Путіна підписати угоду про мир.

"Ми поділяємо думку про те, що мир не може бути досягнутий без президента Сполучених Штатів, який є єдиним лідером у світі, готовим змусити Путіна підписати мирний договір", - сказав він на першій спільній пресконференції із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

Теги: #україна #мир #навроцький #трамп

