Події
19:56 20.12.2025

Вплив Орбана на євроінтеграцію України є частиною виборчих процесів в Угорщині, переконаний Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо членства України в Європейському Союзі частиною його передвиборчою риторики і вважає, що вона шкодить стосункам українського та угорського народів.

"Ми вважаємо членство України складовою гарантією безпеки. Лідери ЄС вважають, що це дуже сильні гарантії безпеки для України… Орбан чітко розуміє, що для нас це гарантії безпеки. Але для нього наше членство в ЄС на сьогодні, я вважаю, це все-таки ці електоральні перегони, виборчий процес. Я думаю, що він передусім думає про себе", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в суботу.

"Так одна особистість думає про себе, а страждає ціла нація. Хоча я б сказав, як мінімум дві. Тому що через це неміцніє дружба між Україною і Угорщиною, між українцями і угорцями. Але все пройде і це також пройде безумовно. Все буде нормально і наш шлях ніхто не може зупинити, бо є в українців рішення", - додав голова Української держави.

За його словами, президент США Дональд Трамп також вважає євроінтеграцію дуже важливою складовою гарантій безпеки. "Я не знаю, наскільки він думає, що це так сильно буде гарантувати нам безпеку. Але він знає, як для мене це важливо. Він знає, що для мене це економічна стабільність і енергетична стабільність. Хоча в принципі економіка, фінанси і енергетика сьогодні це частина гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Теги: #угорщина #євроінтеграція #сша

