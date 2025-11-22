Орбан виступає проти додаткової допомоги Україні та підтримує план США щодо територіальних поступок

– Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС приєднатися до мирного плану США, який передбачає територіальні поступки України та скорочення її збройних сил, водночас відмовляючись від подальшої фінансової допомоги Києву, повідомляє Politico.

"Європейці повинні негайно та безумовно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. Окрім підтримки Президента США, ми маємо без зволікання розпочати автономні та прямі переговори з Росією", - зазначив він у листі, надісланому президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, що має видання.

Згідно з листом Орбана, надісланим у суботу, він закликав ЄС підтримати 28-пунктову пропозицію США, яка передбачає, що Україна відмовиться від частини своєї території, скоротить збройні сили вдвічі, а Вашингтон отримає 50% прибутку від відновлення країни.

Європейський чиновник, що коментував лист Орбана анонімно, зазначив, що "за винятком Угорщини, інші 26 країн ЄС неодноразово чітко висловлювали свою підтримку України, і вона беззастережна. Існує інтенсивна взаємодія та координація між європейськими лідерами, а також із неєвропейськими партнерами, щоб продовжувати цю підтримку з урахуванням останніх подій".

У той же час Угорщина заявила, що "не підтримує надання будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" та "не погоджується на ухвалення такого рішення від імені ЄС та в його рамках".

Джерело: https://www.politico.eu/article/hungary-orban-backs-us-proposal-ukraine-bid-derail-aid-kyiv/