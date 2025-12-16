Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

Американська сторона надала Україні лічені дні для ухвалення пропозицій щодо гарантій безпеки на кшталт НАТО, щоб досягти потенційної мирної угоди до Різдва, повідомляє Politico.

"Ці гарантії не залишатимуться на столі назавжди. Вони діють саме зараз, якщо буде досягнуто угоду правильним шляхом", – зазначив старший представник США, підкресливши обмежений час для ухвалення рішення.

План передбачає створення європейської багатонаціональної сили в Україні, підтримку США, контроль повітряного простору та морської безпеки, а також зміцнення українських збройних сил. Американська сторона нестиме відповідальність за моніторинг перемир’я та раннє попередження про можливий напад.