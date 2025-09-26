Інтерфакс-Україна
Події
11:40 26.09.2025

Мінкультури надало "РБК-Україна" та "Прем’єр-ліга" статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало медіа “РБК-Україна” та “Прем’єр-ліга” статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за 8 вересня, встановлено, що ТОВ “Юбіті Медіа” (видання “РБК-Україна”) і ТОВ “Прем’єр-ліга.” (ютуб-канали “Центр футбольних новин”, “Футбол 360”, “УПЛ ТБ” і вебсайт “Українська Прем’єр-Ліга”), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і їм надано такий статус.

Крім того, статус надано ТОВ “Друкарський дім “САМ”.

Як повідомлялося, 7 лютого 2025 року Мінкультури затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих: “Ми-Україна”, “5 канал”, “1+1”, “1+1 Україна”, “Прямий”, “Інтер”, ICTV, “Новий канал”, СТБ, УП, NV, ІА “Інтерфакс-Україна”, “Хмарочос медіа”, “Радіо кохання”, “Кінокіт”, “Зеонбуд”, “Укрінформ”, “Белсат”, Sky News, “Світ навиворіт”, “ТЕТ”, “2+2”, “Київстар ТБ”, Viasat, М1, М2, “ТРК Люкс” (“24 канал”, “Люкс FM”, “Радіо Maximum”, “Радіо Nostalgie”, Zaxid.net, “Футбол 24”), “Бігуді” sweet.tv, “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, “Рудана”, ДАК “Укрвидавполіграфія”, видавництво “Академія”, видавництво “Антологія”, книжкова фабрика “Глобус”, музичним гуртам “Без обмежень”, “Бумбокс”, “Океан Ельзи” і стендап-проєкту “Підпільний стендап”, та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 80 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, бібліотекам, заповідникам і профільним навчальним закладам.

