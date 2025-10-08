Критично важливими в України є 9216 релігійних організацій - оновлений перелік Держетнополітики

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті внесла зміни до переліку юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з повідомленням Служби, до переліку включено юридичні особи — релігійні організації, які пройшли перевірку на відповідність критеріям.

Зазначається, що оновлення переліку здійснено на виконання доручення прем’єр-міністра України від 19 червня 2025 року, яке отримали державні органи після зустрічі прем’єра з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій.

Таким чином, з червня 2025 року до переліку додалося ще 1490 релігійних організацій.

З оновленим переліком можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/10/2025.10.07_Perelik.pdf

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів України передбачив можливість бронювання священнослужителів релігійних організацій в умовах мобілізації. Встановлено, що бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Держетнополітики. Визначено також, що на юридичні особи - релігійні організації не поширюється вимога про зарплату 20 тис. грн, яка є для критично важливих підприємств, працівників яких можуть забронювати.

5 лютого Держетнополітики затвердила критерії визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також перелік посад військовозобов’язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

6 червня Держетнополітики затвердила перелік із 7726 юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Станом на кінець липня було заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій.

15 вересня голова Держетнополітики Віктор Єленський повідомив, що на статус критично важливих надано менше половини релігійних організацій, які реально діють в Україні.