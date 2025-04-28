Інтерфакс-Україна
Події
11:01 28.04.2025

КАІ, Ботсад ім. Гришка і Держцентр національно-патріотичного виховання отримали статус критично важливих

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КАІ, Ботсад ім. Гришка і Держцентр національно-патріотичного виховання отримали статус критично важливих
Фото: https://www.facebook.com/officialkai.university

Міністерство освіти і науки України надало Державному некомерційному підприємству "Державний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка Національної академії наук України (НАНУ) і Українському державному центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Міносвіти з 12-25 березня 2025 року, такий статус також надано: Національному науковому центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", Державному підприємству "Об’єднання по торгівлі та постачанню" і Громадській організації "Міжнародний дослідний центр вихрової енергетики".

Також, критично важливими в особливий період визначено: Навчально-науковому комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАНУ, Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (НААНУ) і Державній установі "Інститут економіки та прогнозування НАНУ".

Як повідомлялося, наприкінці листопада уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія", що передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з документом, підприємства тепер повинні будуть мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Раніше Міносвіти надало статус критично важливих: Нацфонду досліджень, Фонду президента з підтримки освіти, Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти, державній науковій установі "Інститут освітньої аналітики", підприємству "Керуюча компанія зі створення Президентського університету", державній установі "Український інститут розвитку освіти", держустанові "Національний антарктичний науковий центр", благодійній організації "Благодійний фонд "Можемо разом", Національному дендрологічному парку "Софіївка", приватній установі "Університет "Київська школа економіки" (KSE), Національній академії наук України (НАНУ), державній установі "Школа супергероїв", Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), Національному центру "Мала академія наук України", державному підприємству "Інформаційно-іміджевий центр", державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти", держпідприємству "Інфоресурс", Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Державному космічному агентству України, семи десяткам університетів і понад 40 установам і інститутам НАНУ і галузевих академій наук.

Теги: #критично_важливий #каі #ботсад

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