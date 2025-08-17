Інтерфакс-Україна
Події
16:06 17.08.2025

Названі кандидати на посаду президента КАІ

Фото: https://www.facebook.com/officialkai.university

Голова наглядової ради Державного університету "Київський Авіаційний Інститут" (КАІ), засновник ГО "Контора Пі" Петро Чернишов оприлюднив імена шести з восьми кандидатів на посаду президента КАІ.

"Двоє кандидатів на цьому етапі вирішили не розкривати свої прізвища, тож наразі позначаємо їх як Кандидат X та Кандидат Y. Це їхнє законне право, і ми його поважаємо. Ми дотримуємось балансу між прозорістю процесу та правом людини на приватність до моменту перемоги у конкурсі", - повідомив він у телеграм.

На посаду президента претендують: голова комітету промисловості Київської ТПП, раніше – викладач стратегічного управління у Visotsky Consulting Андрій Андрікевич; ІТ-підприємець, співробітник AJAX, раніше доцент Університету митної справи та фінансів Юрій Корольов;  перший проректор ДУІКТ, раніше завкафедри безпеки інформаційних технологій НАУ Олександр Корченко;  керівник ГО "Red Huber"; раніше – представник України в Європейському студентському союзі Володимир Ксєніч; в.о. президента КАІ Ксенія Семенова; доцент кафедри автоматизації та енергоменеджменту КАІ Сергій Товкач.

Співбесіди з кандидатами проводитимуться 26 та 27 серпня 2025 року.

https://t.me/aerodivan/300

Теги: #кадри #каі

