Кабмін призначив Кирилюка заступником голови Держгеокадастру

Кабінет міністрів призначив Ігоря Кирилюка заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"Призначити Кирилюка Ігоря Вікторовича заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану", - йдеться в розпорядженні уряду №1346 від 28 листопада.

До цього Кирилюк обіймав посаду заступник директора департаменту - начальник відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами департаменту ведення державного земельного кадастру Держгеокадастру.