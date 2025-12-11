Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

Кабінет міністрів призначив Віталія Петрука заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України і Андрія Пивоварова - державним секретарем Мінекономіки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

До призначення Петрука займав посаду держсекретаря міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Крім того, уряд звільнив Сергія Лапонога з посади заступника голови Національної служби здоров’я України.

Серед іншого, Кабмін перепризначив Наталію Мазур, Дануту Мазурик, Олександра Мирончука і Юлію Чернобров членами Національної комісії зі стандартів державної мови.