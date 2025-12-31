Кабмін продовжив спрощення ввезення товарів для оборони та енергосектору без фінгарантій

Кабінет Міністрів на засіданні 30 грудня прийняв постанову, яка приводить урядові рішення у відповідність до законодавства задля безперебійного постачання критично важливих товарів.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства фінансів в середу, відповідне рішення сприятиме підвищенню обороноздатності держави та подоланню проблем енергозабезпечення, спричинених воєнною агресією РФ.

Урядова постанова актуалізує перелік товарів, під час ввезення яких на митну територію України не вимагається надання забезпечення сплати митних платежів у способи, визначені Митним кодексом України.

Як повідомлялося, з 26 грудня закони щодо розширення переліку та продовження дії пільг зі сплати митних платежів під час ввезення деяких товарів оборонного призначення на територію України (№4709-ІХ та №4710-ІХ) набрали чинності. Передбачається, що податкові пільги діятимуть для імпорту БпЛА, прицілів, тепловізорів, антидронових рушниць тощо - до 2027 року, для гідравлічних турбін, вітроенергетичних генераторів та іншого обладнання для відновлюваної енергетики - до 2029 року.