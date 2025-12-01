Інтерфакс-Україна
22:59 01.12.2025

Рада не голосуватиме кадрові питання цього тижня - Кравчук

Верховна Рада не розглядатиме кадрові питання цього пленарного тижня, повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Що стосується кадрових питань. На засіданні фракції зійшлися на думці, що повне перезавантаження уряду недоцільне. Але очевидно, що подальші точкові кадрові зміни у виконавчій владі будуть... Втім цього тижня проголосувати кадрові рішення не вдасться, адже процес відбору може тривати трохи довше", - розповіла Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами народної депутатки на фракції погодили процедуру попереднього відбору кандидатів на вакантні посади.

"Цим питанням будуть займатися профільні парламентські комітети: з енергетичних питань – на Міністерство енергетики, з питань правової політики – на Міністерство юстиції. І ці кандидати потім мають отримати схвалення фракції, звісно, у комунікації та узгодженні з прем’єр-міністром і президентом. І тоді фракція зможе офіційно проголосувати за того чи іншого кандидата", – зазначила Кравчук.

Вона також нагадала, що необхідно заповнити й вакантну посаду голови Фонду державного майна.

"Пошук кандидатів на цю посаду також здійснюватиме комітет з питань економічної політики", – сказала Кравчук.

