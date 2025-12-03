Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У середу, 3 грудня, будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром Юлією Свириденко про кадрове перезавантаження в енергетичній сфері.

"Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, президент доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері.

"Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків", - пояснив він.

Також глава держави доручив Свириденко інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України й українських інституцій.