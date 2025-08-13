Інтерфакс-Україна
Події
12:54 13.08.2025

Вісім заявок подано на посаду президента КАІ

Вісім заявок подано на посаду президента КАІ
Фото: https://www.facebook.com/officialkai.university

Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ) отримало вісім заявок на посаду президента, повідомив голова наглядової ради КАІ, засновник ГО "Контора Пі" Петро Чернишов.

"Закрився прийом заявок на посаду президента Київського авіаційного інституту – і у нас вийшло так: 7 членів наглядової ради та 8 кандидатів", - повідомив Чернишов у Телеграм-каналі.

Співбесіди з кандидатами проводитимуться 26 та 27 серпня 2025 року.

