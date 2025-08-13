Вісім заявок подано на посаду президента КАІ

Фото: https://www.facebook.com/officialkai.university

Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ) отримало вісім заявок на посаду президента, повідомив голова наглядової ради КАІ, засновник ГО "Контора Пі" Петро Чернишов.

"Закрився прийом заявок на посаду президента Київського авіаційного інституту – і у нас вийшло так: 7 членів наглядової ради та 8 кандидатів", - повідомив Чернишов у Телеграм-каналі.

Співбесіди з кандидатами проводитимуться 26 та 27 серпня 2025 року.