09:35 15.09.2025

Статус критично важливих надано менше ніж половині релігійних організацій, які реально діють в Україні, - Єленський

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський повідомив, що на сьогодні статус критично важливих надано менше половини релігійних організацій, які реально діють в Україні.

"Бронюються священнослужителі, чи надається відстрочка тим священнослужителям, які належать до релігійних організацій, які можуть бути визнані такими, що належать до критичної інфраструктури. А там є критерії. І в ці критерії не потрапляють не тільки релігійні громади УПЦ, але й релігійні громади, які не внесені в перелік неприбуткових організацій, або ті, де релігійні громади і організації свої відносини з Податковою службою не оформили, не здавали податкову звітність", - сказав Єленський в інтерв'ю на YouTube-каналі "ВІЧЕ".

Він зазначив, що на сьогодні навіть не половина релігійних організацій визнані критичними, серед тих, які реально діють в Україні.

"Ми рекомендуємо, щоб релігійні організації відповідали цим критеріям. Щоб вони не належали до тих організацій, чиї статути втратили чинність в частині назви, щоб вони були внесені в перелік неприбуткових організацій і щоб вони здавали фінансові звітності", - додав він.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів передбачив можливість бронювання священнослужителів релігійних організацій в умовах мобілізації. Встановлено, що бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Держетнополітики. Визначено також, що на юридичні особи - релігійні організації не поширюється вимога про зарплату 20 тис. грн, яка є для критично важливих підприємств, працівників яких можуть забронювати.

5 лютого Держетнополітики затвердила критерії визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

6 червня Держетнополітики затвердила перелік із 7726 юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 

Станом на кінець липня було заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій.

Держетнополітики має намір ініціювати можливості довготривалого перебування священнослужителів за межами України для здійснення душпастирської діяльності серед українських біженців.

