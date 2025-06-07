Інтерфакс-Україна
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13:38 07.06.2025

Держслужба з етнополітики затвердила перелік із 7726 критично важливих релігійних організацій

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Держслужба з етнополітики затвердила перелік із 7726 критично важливих релігійних організацій

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила "Перелік юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", повідомила пресслужба ДЕСС.

Відповідний наказ оприлюднено на офіційному сайті ДЕСС. "У підсумку сформовано остаточний перелік із 7 726 релігійних організацій", - йдеться у пресрелізі ДЕСС.

Для здійснення бронювання через "Дію" релігійні організації мають надати ДЕСС:

– підтвердження працевлаштування священнослужителів;

– підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;

– штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів).

"Також релігійним організаціям, внесеним до Переліку, необхідно буде самостійно заповнити інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання, зокрема їхніх паспортних даних та ідентифікаційного коду (за наявності) за встановленою Мінцифри формою та надати її ДЕСС. Порядок подання цих відомостей буде роз’яснено на офіційному вебсайті ДЕСС", - йдеться у пресрелізі.

В ДЕСС докладно пояснили як формувався перелік критично важливих релігійних організацій.

Як зазначається, до переліку включено юридичні особи - релігійні організації, які пройшли перевірку на відповідність критеріям, затвердженим наказом ДЕСС від 5 лютого 2025 року № Н-21/11 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2025 року (№ 263/43669). Ці критерії набули чинності 20 березня 2025 року після публікації в "Офіційному віснику".

ДП "Національні інформаційні системи" (НАІС) надав ДЕСС перелік усіх релігійних організацій, відомості про які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Також завдяки співпраці ДЕСС із НАІС було відібрано саме ті релігійні організації, запис про державну реєстрацію створення яких було внесено до ЄДР не пізніше 26 грудня 2024 року — таких виявилося 30 148. Таким чином, було здійснено перевірку релігійних організацій на відповідність двом із семи Критеріїв.

"Наразі в ДЕСС триває дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості першої з кількох тисяч релігійних організацій Української Православної Церкви — Київської митрополії УПЦ. Відтак перевірка на відповідність третьому критерію — щодо включення релігійної організації до переліку афілійованих з Російською Православною Церквою здійснюватиметься послідовно з урахуванням результатів дослідження щодо Київської митрополії УПЦ", - зазначили в ДЕСС.

Автоматично відібравши припинені релігійні організації, а також зареєстровані в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та Севастополі, ДЕСС надіслала перелік до Державної податкової служби України (ДПСУ) для здійснення перевірки на відповідність двом із семи Критеріїв — чи внесена релігійна організація до Реєстру неприбуткових установ та організацій та чи подала вона звіт про використання доходів за попередній звітний період.

Після перевірки ДПСУ ДЕСС отримала перелік із 16948 релігійних організацій, із яких додатково ДЕСС вилучила ті, які не привели свою повну офіційну назву у відповідність до положень так званого "закону про перейменування" від 20.12.2018 № 2662-VIII.

Після цього ДЕСС вилучила з переліку релігійні організації, які перебувають на тимчасово окупованих Російською Федерацією материкових територіях України. Для цього було опрацьовано "Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією", затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 736).

Теги: #релігійні_організації #критично_важливий #держетнополітики

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