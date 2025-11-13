Інтерфакс-Україна
17:46 13.11.2025

Держетнополітики 14 листопада розпочне вивчення можливих зв’язків однієї з церков Одеської єпархії із забороненою організацією

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті розпочне 14 листопада проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Єпархіального управління Одеської єпархії Руської православної церкви закордоном з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

"Дослідження проводитиметься дослідницькою групою, утвореною наказом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті… Зазначене дослідження має на меті встановлення наявності або відсутності ознак афілійованості відповідної релігійної організації з іноземними релігійними структурами, діяльність яких заборонена на території України", - йдеться в повідомленні Служби.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

В липні Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з Російською православною церквою (РПЦ).

