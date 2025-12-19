Інтерфакс-Україна
Події
22:40 19.12.2025

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

РФ ввечері п'ятниці вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні ввечері ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці", - написав він у телеграмі.

За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.

Робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба відреагував на цю ворожу атаку, закликавши світ відповідно реагувати та посилювати санкційний тиск на РФ.

