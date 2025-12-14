На Одещині після масованих ударів РФ усі служби працюють у цілодобовому режимі

В Одеській області тривають стабілізаційні заходи після масованих ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, усі служби працюють у посиленому та цілодобовому режимі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Робота триває цілодобово. Усі служби зосереджені на тому, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити необхідні послуги для усіх мешканців області", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, Пункти незламності працюють по всій області. За добу їх відвідало близько 19 тисяч людей, з них 13 840 - в Одесі.

Також для населення в наявності продукти і вода, а хлібозаводи працюють в штатному режимі. Також стабільна фінансова система та є пальне.

Між тим, зазначив Кіпер, робота електротранспорту в місті тимчасово зупинена.

"Пасажирів перевозять автобуси. На понеділок заплановано роботу трьох додаткових соціальних маршрутів (10 автобусів) та 12 додаткових автобусів на регулярних маршрутах міста", - пише він.

Крім того, медична допомога в Одесі надається в повному обсязі, а санітарно епідеміологічна ситуація контрольована.

Як повідомлялося, росіяни вночі в суботу, 13 грудня, здійснили одну з наймасованіших повітряних атак на Одещину.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/12874