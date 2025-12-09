Інтерфакс-Україна
06:07 09.12.2025

Італія надасть Україні 30 млн євро на будівництво нового корпусу дитячої лікарні на Одещині

Італія надасть Україні безвідсотковий кредит у розмірі 30 млн євро для будівництва нового лікувального корпусу обласної дитячої лікарні на Одещині, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Майже два роки тому на одній з робочих зустрічей з італійською стороною ми вперше обговорили ідею будівництва нового корпусу дитячої обласної лікарні. 4 грудня - Київ. Україна та Італія підписують угоду про виділення безвідсоткового кредиту у 30 мільйонів євро на будівництво нового сучасного лікувального корпусу", - написав він у телеграмі.

За його словами, відбувалося багато зустрічей різного рівня та перемовини з надзвичайним і повноважним послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою, технічні візити італійських експертів до медзакладу, підготовка проєктної заявки.

"Партнери детально вивчили наявні умови, побачили потреби та масштаб майбутнього проєкту. Багато місяців спільної роботи, узгоджень та консультацій. Покрокова підготовка до ухвалення рішення. Шлях, який почався з діалогу, і завершився рішенням, що змінить майбутнє дитячої медицини на Одещині", - підсумував Кіпер.

