Кабмін виділив 147,8 млн грн на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві

Фото: ДСНС

Кабінет міністрів виділили 147,8 млн грн для Житомирської обласної військової адміністрації на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ці кошти будуть спрямовані на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві 2 липня цього року. Тоді було пошкоджено близько 236 об’єктів нерухомості, з них 46 будинків — повністю зруйновані. Загинули двоє людей, а також понад 80 осіб отримали поранення. Щирі співчуття родинам загиблих та постраждалих", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у п’ятницю.

За словами прем’єра, Житомирська ОВА має у триденний строк погодити перелік витрат із профільними міністерствами та прозвітувати про використання коштів до 26 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що жителі села Березина, яке знаходиться поблизу Житомиру, у п’ятницю перекрили трасу М-06 Київ-Чоп, вимагаючи виплати компенсацій за житло, що було зруйновано через вибух влітку цього року, повідомляє т Житомир.info.

Як повідомлялось, 2 липня 2025 року близько 18.00 у с. Березина на об’їзній в напрямку Києва стався сильний вибух. Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів про надзвичайну подію: було два вибухи, відомо про двох загиблих людей, 15 поранених. На ранок 3 липня зросла кількість постраждалих: 82 людини, 38 у лікарнях. Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський розповів, що більшість уражених вибухом будинків, які встигли обстежити робочі групи, відновити не можна. На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації сільська рада виділила 9 млн грн.

7 липня правоохоронці назвали причину події – незаконне виготовлення вибухових речовин, а причетним оголосили підозри.