Кабмін виділив 147,8 млн грн на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві
Кабінет міністрів виділили 147,8 млн грн для Житомирської обласної військової адміністрації на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
"Ці кошти будуть спрямовані на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві 2 липня цього року. Тоді було пошкоджено близько 236 об’єктів нерухомості, з них 46 будинків — повністю зруйновані. Загинули двоє людей, а також понад 80 осіб отримали поранення. Щирі співчуття родинам загиблих та постраждалих", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у п’ятницю.
За словами прем’єра, Житомирська ОВА має у триденний строк погодити перелік витрат із профільними міністерствами та прозвітувати про використання коштів до 26 грудня 2025 року.
Раніше повідомлялось, що жителі села Березина, яке знаходиться поблизу Житомиру, у п’ятницю перекрили трасу М-06 Київ-Чоп, вимагаючи виплати компенсацій за житло, що було зруйновано через вибух влітку цього року, повідомляє т Житомир.info.
Як повідомлялось, 2 липня 2025 року близько 18.00 у с. Березина на об’їзній в напрямку Києва стався сильний вибух. Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів про надзвичайну подію: було два вибухи, відомо про двох загиблих людей, 15 поранених. На ранок 3 липня зросла кількість постраждалих: 82 людини, 38 у лікарнях. Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський розповів, що більшість уражених вибухом будинків, які встигли обстежити робочі групи, відновити не можна. На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації сільська рада виділила 9 млн грн.
7 липня правоохоронці назвали причину події – незаконне виготовлення вибухових речовин, а причетним оголосили підозри.