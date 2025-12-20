Інтерфакс-Україна
Події
10:03 20.12.2025

Кабмін виділив 147,8 млн грн на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві

2 хв читати
Кабмін виділив 147,8 млн грн на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві
Фото: ДСНС

Кабінет міністрів виділили 147,8 млн грн для Житомирської обласної військової адміністрації на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ці кошти будуть спрямовані на допомогу мешканцям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві 2 липня цього року. Тоді було пошкоджено близько 236 об’єктів нерухомості, з них 46 будинків — повністю зруйновані. Загинули двоє людей, а також понад 80 осіб отримали поранення. Щирі співчуття родинам загиблих та постраждалих", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у п’ятницю.

За словами прем’єра, Житомирська ОВА має у триденний строк погодити перелік витрат із профільними міністерствами та прозвітувати про використання коштів до 26 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що жителі села Березина, яке знаходиться поблизу Житомиру, у п’ятницю перекрили трасу М-06 Київ-Чоп, вимагаючи виплати компенсацій за житло, що було зруйновано через вибух влітку цього року, повідомляє т Житомир.info.

Як повідомлялось, 2 липня 2025 року близько 18.00 у с. Березина на об’їзній в напрямку Києва стався сильний вибух. Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів про надзвичайну подію: було два вибухи, відомо про двох загиблих людей, 15 поранених. На ранок 3 липня зросла кількість постраждалих: 82 людини, 38 у лікарнях. Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський розповів, що більшість уражених вибухом будинків, які встигли обстежити робочі групи, відновити не можна. На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації сільська рада виділила 9 млн грн.

7 липня правоохоронці назвали причину події – незаконне виготовлення вибухових речовин, а причетним оголосили підозри.

Теги: #березина #жителі #кошти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 20.12.2025
Кабмін розподілив понад 100 млн грн на ремонт лікарень на Миколаївщині та Харківщині і будівництво укриттів в Запорізькій області

Кабмін розподілив понад 100 млн грн на ремонт лікарень на Миколаївщині та Харківщині і будівництво укриттів в Запорізькій області

09:49 20.12.2025
Кабмін розподілив понад 460 млн грн на автономне енергоживлення та розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти

Кабмін розподілив понад 460 млн грн на автономне енергоживлення та розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти

21:59 19.12.2025
Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

21:18 19.12.2025
Кабмін виділив 99,3 млн грн на відновлення ще трьох будинків у Запоріжжі

Кабмін виділив 99,3 млн грн на відновлення ще трьох будинків у Запоріжжі

21:10 17.12.2025
Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

06:17 11.12.2025
Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

06:07 09.12.2025
Італія надасть Україні 30 млн євро на будівництво нового корпусу дитячої лікарні на Одещині

Італія надасть Україні 30 млн євро на будівництво нового корпусу дитячої лікарні на Одещині

22:24 03.12.2025
Нова Зеландія оголосила про виділення 15 млн доларів на ініціативу PURL

Нова Зеландія оголосила про виділення 15 млн доларів на ініціативу PURL

20:52 18.11.2025
Іспанія виділить 200 млн євро для відбудови України - Санчес

Іспанія виділить 200 млн євро для відбудови України - Санчес

19:45 14.11.2025
Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

ВАЖЛИВЕ

Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

ОСТАННЄ

Цивільний загинув через російський обстріл на Запоріжжі – ОВА

Противник посилив тиск на Дронівку, на окремих ділянках намагається форсувати Сіверський Донець – 7 корпус ДШВ

Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

Ворог окупував за добу 12,6 кв.км на двох напрямках – DeepState

Петиція про єдиний колір утеплених фасадів житлових будинків у Києві не набрала необхідної для розгляду кількості голосів

Кабмін: 1,5 тис. шкіл отримають від ЮНІСЕФ по 420 тис. грн на підготовку до зими та підвищення енергетичної стійкості

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Ворог атакував Херсонщину: восьмеро постраждалих, з них дві дитини

Окупанти за добу втратили 1090 особи та 131 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА