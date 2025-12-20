Інтерфакс-Україна
Події
10:20 20.12.2025

Кабмін розподілив понад 100 млн грн на ремонт лікарень на Миколаївщині та Харківщині і будівництво укриттів в Запорізькій області

1 хв читати
Фото: НБУ

Кабінет міністрів розподілив понад 100 млн грн на реконструкцію і ремонт лікарень в Миколаївській та Харківській областях і будівництво укриттів в навчальних закладах в Запорізькій області, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Спрямували 40 млн грн на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої лікарні. А також 30 млн грн – на Харківську обласну дитячу лікарню, зокрема на будівництво шахти ліфту для маломобільних пацієнтів та капітальний ремонт приймального відділення", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у п’ятницю.

Також зазначається, що розподілено освітню субвенцію на суму 30,96 млн грн зі спеціального фонду держбюджету на завершення будівництва протирадіаційних укриттів для двох навчальних закладів Запорізької області – у селищі Комишуваха та місті Вільнянськ.

