00:29 06.12.2025

Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба

Під час URC 2025 у Римі Італія підписала грантові угоди на суму 35,5 млн євро для реставрації шести архітектурних пам’яток України, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Окрім цього, Італія спільно з ЮНЕСКО виділила 500 тис. євро на відновлення Спасо-Преображенського собору. Також країна інвестує 6 млн євро у модернізацію зрошувальних систем Одещини та підтримує українські енергетичні проєкти.

Він також зазначив, що Україна та Італія спільно розвивають проєкти у сферах кіберзахисту, цифрових рішень, залізничних та авіаційних ініціатив. "Дякую народу та Уряду Італійської Республіки за підтримку українців у найскладніший час. Вдячний Італії за допомогу у зміцненні обороноздатності та відбудові України, а також за рішення продовжити надання військово-технічної підтримки", — додав Кулеба.

