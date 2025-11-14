Голова Держетнополітики спростовує заяви про підготовку законопроєкту, який сприятиме русифікації публічного простору

Голова Державної служби України з етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський спростовує твердження про нібито підготовку законопроєкту, спрямованого на повернення політики русифікації у публічний простір.

"Перший — це нова ратифікація Європейської хартії регіональних і міноритарних мов. ДЕСС не закликала її відкидати, а натомість рекомендувала включити до переліку мов, на які поширюється Хартія, і мови наших корінних народів — кримчацьку та караїмську. Це мови, що перебувають на межі зникнення. Також ідеться про ромську мову, над кодифікацією якої зараз працюють науковці, і цю роботу підтримує ДЕСС. Водночас варто було б розглянути доцільність різного ступеня захисту мов, як це робиться в країнах Центрально-Східної Європи. Адже деякі з них мають університетську традицію, театральну та літературну спадщину, тоді як інші — надзвичайно вразливі і фактично зникають із публічного простору", - цитує Єленського пресслужба відомства.

Також зазначається, що другий законопроєкт передбачає збереження і розвиток мов національних меншин (спільнот) України.

Єленський нагадав, що закон про національні меншини містить чіткий запобіжник проти русифікації: він не може захищати мову, яка є державною (офіційною) мовою держави-агресора або держави-окупанта.

"Ми всі маємо розуміти, що єдність нашої країни — це надзвичайне досягнення. Багато хто в росії сподівався, що Україна розпадатиметься по етнічних лініях. Але ми бачимо, що представники наших національних спільнот і корінних народів стали на захист своєї Батьківщини. Ми знаємо про Роберта Бровді з позивним "Мадяр", в нашому війську служать також воїни з позивними "Румун", "Хасид", "Циган" та іншими, які вказують на їхню етнічну приналежність. Вони хочуть бути українцями і водночас зберігати свої етнічні мови й звичаї — і не просто зберігати, а й розвивати", - додав голова Держетнополітики.

Як повідомлялося, 10 жовтня Кабінет міністрів схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов", яким пропонується виключити з російську з переліку мов, до яких застосовується режим захисту Європейською хартією.

В Україні Європейська хартія регіональних або міноритарних мов ратифікована законом від 15 травня 2003 року, який набув чинності 10 червня того ж року.

30 жовтня голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що 29 жовтня, функціонери чи експерти Ради Європи змушували віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку та голову Державної служби з етнополітики і свободи совісті Віктора Єленського зняти з розгляду Верховної Ради урядовий законопроєкт №14120 "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов".

В свою чергу, віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна заявила, що ситуація довкола законопроєкту про оновлення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов не настільки радикальна, і що йдуть консультації.

В той же час, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликає Кабінет міністрів і Верховну Раду усунути невизначеність у питанні офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

12 листопада низка громадських організацій та фундацій виступили проти прийняття законопроєкту Держетнополітики щодо змін у закони про державну мову та про національні меншини України, який начебто послабить позиції української мови.

5 жовтня віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що Україна передала угорській стороні проєкт закону щодо освітнього законодавства, який враховує 5 із 11 висунутих Угорщиною вимог.