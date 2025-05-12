Інтерфакс-Україна
Події
16:00 12.05.2025

Кабмін затвердив порядок проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості із забороненими релігійними організаціями

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Кабмін затвердив порядок проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості із забороненими релігійними організаціями

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Згідно з постановою уряду №543 від 9 травня, порядок визначає процедуру дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації, що діє в Україні, з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Відзначається, що дослідження проводиться: за власною ініціативою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті або за зверненням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян, інших осіб.

Для встановлення ознак афілійованості Держетнополітики під час проведення дослідження може: звертатися до органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб про надання інформації, пояснень, документів, витягів з публічних електронних реєстрів, які необхідні для здійснення дослідження та встановлення наявності або відсутності ознак афілійованості; використовувати висновки релігієзнавчої експертизи, інформацію, надану іншими центральними органами виконавчої влади, дані публічних електронних реєстрів, а також інформацію, отриману від фізичних та юридичних осіб, з медіа та інших відкритих джерел; проводити опитування священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які працюють у релігійній організації на виборних посадах для з’ясування обставин діяльності релігійної організації.

За результатами дослідження Держетнополітики видається один із наказів: про виявлення ознак афілійованості релігійної організації або про відсутність таких ознак.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").

Через 30 днів від дня його опублікування, а саме 23 вересня, закон набув чинності, окрім кількох положень, які набувають чинності пізніше. Зокрема, наступного дня після публікації Кабінет Міністрів розпочинає підготовку підзаконних актів і за дев'ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з РПЦ (Російською православною церквою) країни-агресора.

Крім того, Кабмін протягом трьох місяців із дня опублікування цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна з користування іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонена, та релігійних організацій, діяльність яких не допускається, а також протягом шести місяців здійснити заходи з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонена в країні.

Теги: #кабмін #релігійні_організації

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