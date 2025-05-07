Інтерфакс-Україна
Події
10:48 07.05.2025

Мінкультури підтвердило "Укрвидавполіграфії", "ТРК Люкс" статус критично важливих

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Мінкультури підтвердило "Укрвидавполіграфії", "ТРК Люкс" статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило ДАК "Укрвидавполіграфія", АТ "ТРК Люкс", Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (НАМУ) статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за квітень, встановлено, що АТ "ДАК "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" ("Укрвидавполіграфія"), АТ "ТРК Люкс" ("24 канал", "Люкс FM", "Радіо Maximum", "Радіо Nostalgie", Zaxid.net, "Футбол 24"), Меморіал "Тюрма на Лонцького", Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм підтверджено або надано такий статус.

Серед іншого статус підтверджено і надано: ТОВ "Інженер сервіс", ТОВ "Нільсен медіа юкрейн", ТОВ "Табор", ТОВ "РА "Публіка" і ТОВ "Медіа інвест про".

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія". Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Мінкультури 7 лютого цього року затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих: "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat, М1, М2, sweet.tv, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Рудана", музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс", та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 80 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, бібліотекам, заповідникам і профільним навчальним закладам.

Теги: #критично_важливий #мкск

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