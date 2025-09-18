Лідери християнських церков вважають небезпечними ініціативи, які підважують інститут сім’ї

Фото: о. Алехандро Ґевара

Релігійні лідери християнських церков вважають, що під час війни небезпечними є ініціативи, які під гаслом боротьби з дискримінацією підважують інститут сім’ї, повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

“Проблема моральних орієнтирів у суспільстві прозвучала у виступах багатьох учасників. Релігійні лідери наголошували: під час війни особливо небезпечними є ініціативи, які під гаслом боротьби з дискримінацією фактично підважують інститут сім’ї або обмежують свободу слова. У цьому контексті рішення уряду про створення Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності було зустрінуте позитивно та висловили сподівання, що сімейна політика в Україні отримає новий імпульс”, - йдеться в повідомленні Держетнополітики за результатами наради християнських церков у Києві.

Зазначається, що голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський нагадав, що президент України ініціював правове врегулювання партнерської моделі державно-конфесійних відносин, і поінформував про план дій у цьому напрямку.

За його словами, йдеться про формулу, яка дозволить Церкві зберігати свою автономію і водночас матиме зрозумілі рамки співпраці з державою — особливо в питаннях підтримки суспільної моралі, допомоги армії та соціального служіння.

Як повідомлялося, 10 вересня Держетнополітики ініціювала обговорення гармонізації державно-церковних відносин.