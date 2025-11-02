Президент Нігерії хоче обговорити з Трампом становище християн у республіці

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу заявив про свій намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення становища християн у своїй країні, повідомляє нігерійська газета Vanguard.

"Президент Бола Тінубу зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом найближчими днями для обговорення звинувачень у геноциді християн в Нігерії", - пише видання з посиланням на пресслужбу президента.

Відзначається, що зустріч може відбутися в п’ятницю. Радник президента з комунікацій Даніель Бвала зазначив, що обидва лідери "зацікавлені в боротьбі з тероризмом і всіма формами насильства проти людства".

Він уточнив, що зустріч може відбутися або в резиденції президента в Абуджі, або в Білому домі у Вашингтоні, залежно від графіка і дипломатичних домовленостей.

Напередодні військовий міністр США Піт Гегсет заявив, що якщо уряд Нігерії не вживе заходів щодо захисту християн в республіці, то США застосують силу по відношенню до терористів в цій країні.

"Військове міністерство готується до дій. Або уряд Нігерії захистить християн, або ми знищимо ісламських терористів, які скоюють жахливі злочини", - написав Гегсет у соцмережі Х.

Раніше Трамп заявив, що доручив Пентагону готуватися до силової участі в захисті християн в Нігерії, а також попередив, що США можуть припинити надання цій країні допомоги і припинити співпрацю.

З початку 2000-х років і до теперішнього часу на території Нігерії діє терористична організація "Боко Харам" . Вона з’явилася в 2002 році, спочатку була активна на північному сході Нігерії, потім її атаки поширилися, зокрема, на Камерун, Нігер і Чад.