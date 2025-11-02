Інтерфакс-Україна
Події
00:52 02.11.2025

Гегсет: Пентагон готується до дій після наказу Трампа на тлі звинувачень щодо Нігерії

1 хв читати

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що міністерство після наказу президента США Дональда Трампа на тлі звинувачень у бік Нігерії готується до дій.

"Так, сер. Вбивства невинних християн у Нігерії - та й будь-де - мають негайно припинитися. Міністерство оборони готується до дій", = написав Гегсет у соцмережі Х.

Він закликав уряд Нігерії захистить християн, або США "вб'ють ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини".

Трамп у соцмережі Truth Social написав, що якщо уряд Нігерії продовжуватиме дозволяти вбивства християн, США негайно припинять будь-яку допомогу Нігерії.

"…Та цілком можуть увірватися в цю країну, "з рушницями в руках", щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини", - написав Трамп.

Він зазначив, що доручив військовому міністерству підготуватися до можливих дій.

"Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко та безжально, так само, як терористичні бандити атакують наших ДОРОГИХ християн! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: УРЯДУ НІГЕРІЇ КРАЩЕ ДІЯТИ ШВИДКО!", - підкреслив Трамп.

Джерела: https://x.com/PeteHegseth/status/1984751436102791607

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115476385101120405

Теги: #дії #нігерія #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:35 01.11.2025
Трамп позитивно оцінив поїздку в Азію та зустріч із Сі Цзіньпіном, стверджує, що вона призведе до вічного миру

Трамп позитивно оцінив поїздку в Азію та зустріч із Сі Цзіньпіном, стверджує, що вона призведе до вічного миру

07:04 01.11.2025
Трамп підтвердив відновлення ядерних випробувань у США

Трамп підтвердив відновлення ядерних випробувань у США

12:16 31.10.2025
Орбан спробує переконати Трампа виключити Угорщину з-під санкцій, пов'язаних з РФ

Орбан спробує переконати Трампа виключити Угорщину з-під санкцій, пов'язаних з РФ

09:56 30.10.2025
Трамп: Не зміг зустрітися з Кім Чен Ином через щільний графік

Трамп: Не зміг зустрітися з Кім Чен Ином через щільний графік

05:01 04.09.2025
США будуть вести війну проти наркотерористичних організацій – Рубіо

США будуть вести війну проти наркотерористичних організацій – Рубіо

14:28 05.07.2025
Воїни ЛСР полонили африканського "студента" на Запорізькому напрямку - ГУР

Воїни ЛСР полонили африканського "студента" на Запорізькому напрямку - ГУР

21:34 15.05.2025
Сирський: наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км

Сирський: наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км

20:41 29.04.2025
Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

21:36 18.04.2025
Рубіо і Волц виступають за удар по іранських ядерних об'єктах, Венс і Габбард налаштовані обережніше

Рубіо і Волц виступають за удар по іранських ядерних об'єктах, Венс і Габбард налаштовані обережніше

15:12 22.03.2025
На зруйнованій "садибі Зеленських" в Києві поновили будівельні роботи, у КМДА заявили про консервацію елементів будівлі

На зруйнованій "садибі Зеленських" в Києві поновили будівельні роботи, у КМДА заявили про консервацію елементів будівлі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

ОСТАННЄ

Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

Понад 131 бойове зіткнення за добу на фронті – Генштаб

Мешканець Вільхівської громади Харківської області травмувався на ВНП

Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

Росіяни вдарили балістикою по Чернігівщини, зафіксовано два прильоти по підприємству

Кіпер доручив надати правову оцінку нічному клубу в Одесі, де лунала російська музика

"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

Прем'єрка розповіла, що міститиме пакет зимової підтримки для українців

Восьмеро людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровської області

Пасажиропотік у тиждень шкільних канікул виріс на 10,3%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА