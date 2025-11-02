Гегсет: Пентагон готується до дій після наказу Трампа на тлі звинувачень щодо Нігерії

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що міністерство після наказу президента США Дональда Трампа на тлі звинувачень у бік Нігерії готується до дій.

"Так, сер. Вбивства невинних християн у Нігерії - та й будь-де - мають негайно припинитися. Міністерство оборони готується до дій", = написав Гегсет у соцмережі Х.

Він закликав уряд Нігерії захистить християн, або США "вб'ють ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини".

Трамп у соцмережі Truth Social написав, що якщо уряд Нігерії продовжуватиме дозволяти вбивства християн, США негайно припинять будь-яку допомогу Нігерії.

"…Та цілком можуть увірватися в цю країну, "з рушницями в руках", щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини", - написав Трамп.

Він зазначив, що доручив військовому міністерству підготуватися до можливих дій.

"Якщо ми атакуємо, це буде швидко, жорстоко та безжально, так само, як терористичні бандити атакують наших ДОРОГИХ християн! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: УРЯДУ НІГЕРІЇ КРАЩЕ ДІЯТИ ШВИДКО!", - підкреслив Трамп.

Джерела: https://x.com/PeteHegseth/status/1984751436102791607

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115476385101120405