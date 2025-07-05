Воїни ЛСР полонили африканського "студента" на Запорізькому напрямку - ГУР

Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР "Легіон Свобода Росії" взяли в полон нігерійця Кехінде Олувагбемілеке.

"Кехінде був студентом московської вищої школи економіки, якого втягнули у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби". Проходив службу в складі 503-го гвардійського мотострілецького полку зс рф", - повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у телеграм в суботу.

"Московити обіцяли йому "легку прогулянку" та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули в "м’ясний штурм", - йдеться у повідомленні, до якого прикріплене відео про "перші враження нігерійця після потрапляння в полон".

ГУР наголошує що це — "чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м’ясо".