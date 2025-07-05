Інтерфакс-Україна
Події
14:28 05.07.2025

Воїни ЛСР полонили африканського "студента" на Запорізькому напрямку - ГУР

1 хв читати
Воїни ЛСР полонили африканського "студента" на Запорізькому напрямку - ГУР

Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР "Легіон Свобода Росії" взяли в полон нігерійця Кехінде Олувагбемілеке.

"Кехінде був студентом московської вищої школи економіки, якого втягнули у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби". Проходив службу в складі 503-го гвардійського мотострілецького полку зс рф", - повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у телеграм в суботу.

"Московити обіцяли йому "легку прогулянку" та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули в "м’ясний штурм", - йдеться у повідомленні, до якого прикріплене відео про "перші враження нігерійця після потрапляння в полон".

ГУР наголошує що це — "чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м’ясо".

Теги: #легіон_свобода_росії #студент #нігерія #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 05.07.2025
Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

13:45 01.07.2025
Розвідка встановила причетних до ракетного удару по Сумах 3 червня

Розвідка встановила причетних до ракетного удару по Сумах 3 червня

11:39 01.07.2025
ГУР МО підтвердило належність танкера, який вибухнув в Середземному морі, до тіньового флоту РФ

ГУР МО підтвердило належність танкера, який вибухнув в Середземному морі, до тіньового флоту РФ

15:54 29.06.2025
Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

17:20 30.05.2025
Студент, що збирав для ворога інформацію про Міноборони, штаби та інші об'єкти у Києві, отримав15 років в’язниці

Студент, що збирав для ворога інформацію про Міноборони, штаби та інші об'єкти у Києві, отримав15 років в’язниці

15:27 01.05.2025
Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

03:15 30.06.2024
У Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули щонайменше 18 людей

У Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули щонайменше 18 людей

21:45 22.05.2024
Уряд Італії збільшив фінансування українським студентам

Уряд Італії збільшив фінансування українським студентам

15:57 21.03.2024
Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон: Звільнено два населених пункти, армія Путіна втратила багато техніки і солдатів

Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон: Звільнено два населених пункти, армія Путіна втратила багато техніки і солдатів

14:15 20.03.2024
Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" знову закликають керівництво Бєлгородської області евакуювати людей з території регіону

Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" знову закликають керівництво Бєлгородської області евакуювати людей з території регіону

ВАЖЛИВЕ

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

ОСТАННЄ

Ворог зайняв села Зелений Кут та Новоукраїнку біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини - DeepState

У Парижі на Сені відкрився купальний сезон уперше з 1923 року

У Херсоні від ворожого дрону загинув чоловік

У Чугуєві ліквідовано масштабну пожежу, спричинену нічною атакою ворожих БпЛА

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

На початку тижня в Україні на півдні та в центрі – сильна спека, на заході місцями дощі з грозами

Кількість постраждалих через російську атаку на Київ збільшилась до 31 особи

СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як спробу теракту

Через ворожу атаку в Чернігівській області поранено листоношу

Порошенка не випустили за кордон на з'їзд іспанської Народної партії та конференцію в Римі, заявляють в "Євросолідарності"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА