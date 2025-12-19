ГУР оприлюднив кадри спецоперації: Легіон "Свобода Росії" паралізував залізничну артерію окупантів на ТОТ у Запорізькій області

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило кадри спецоперації за участі підрозділу Легіон "Свобода Росії" у Запорізькій області – зійшов з рейок магістральний тепловоз та 25 вантажних вагонів, а авіаудар знищив інші військові вантажі окупантів, що почали накопичуватись неподалік.

"У листопаді 2025 року гучний вибух на залізниці між тимчасово окупованими селами Веселе та Новоуспенівка Запорізької області перерізав одну з ключових логістичних артерій російської армії на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі в п’ятницю.

Повідомляється, що внаслідок спецоперації, проведеної бійцями підрозділу Легіон "Свобода Росії", зійшов з рейок магістральний тепловоз 2М62 та 25 вантажних вагонів, а рух залізничною гілкою зупинився.

Успішну операцію розвідників довершив авіаудар Сил оборони України. Атака з повітря знищила військові вантажі, які почали накопичуватись неподалік, очікуючи відновлення руху.