Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії, Трамп пояснив причину

Київ. 20 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії для ліквідації бойовиків ІДІЛ, їхньої інфраструктури та озброєних позицій.

"Сьогодні американські війська розпочали операцію "Удар Яструба" у Сирії, щоб знищити бойовиків ІДІЛ, інфраструктуру та об'єкти зброї у пряму відповідь на напад на американські війська, який стався 13 грудня в Пальмірі, Сирія", - написав він у соцмережі Х.

За словами Гегсета, це не початок війни – це оголошення помсти. Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа ніколи не вагатимуться і ніколи не поступляться, захищаючи свій народ, підкреслив він.

"Як ми вже казали одразу після жорстокого нападу, якщо ви будете атакувати американців – будь-де у світі – ви проведете решту свого короткого, тривожного життя, знаючи, що Сполучені Штати будуть полювати на вас, знаходити вас і безжально вбивати вас. Сьогодні ми полювали і вбивали наших ворогів. Багато з них. І ми продовжуватимемо", - підсумував міністр.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пояснив, чому США вдалися до таких дій.

"Через жорстоке вбивство ІДІЛ американських патріотів у Сирії… я оголошую, що Сполучені Штати завдають дуже серйозної помсти, як я й обіцяв, відповідальним за це терористам-убивцям. Ми завдаємо рішучих ударів по оплотах ІДІЛ у Сирії, місці, просякнутому кров’ю, яке має багато проблем, але має світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде знищено", - написав він.

Трамп зазначив, що уряд Сирії "повністю підтримує його". "Усіх терористів, які достатньо злі, щоб нападати на американців, цим попереджаю - ВИ ОТРИМАЄТЕ БІЛЬШЕ УДАРІВ, НІЖ КОЛИ-НЕБУДЬ РАНІШЕ, ЯКЩО НАПАДАТИМЕТЕ АБО ПОГРОЖУВАТИМЕТЕ США", - підкреслив він.

Джерело: https://x.com/SecWar/status/2002140737060692098

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115748701721247530