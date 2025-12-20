Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії для ліквідації бойовиків ІДІЛ, їхньої інфраструктури та озброєних позицій.

"Сьогодні американські війська розпочали операцію "Удар Яструба" у Сирії, щоб знищити бойовиків ІДІЛ, інфраструктуру та об'єкти зброї у пряму відповідь на напад на американські війська, який стався 13 грудня в Пальмірі, Сирія", - написав він у соцмережі Х.

За словами Гегсета, це не початок війни – це оголошення помсти. Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа ніколи не вагатимуться і ніколи не поступляться, захищаючи свій народ, підкреслив він.

"Як ми вже казали одразу після жорстокого нападу, якщо ви будете атакувати американців – будь-де у світі – ви проведете решту свого короткого, тривожного життя, знаючи, що Сполучені Штати будуть полювати на вас, знаходити вас і безжально вбивати вас. Сьогодні ми полювали і вбивали наших ворогів. Багато з них. І ми продовжуватимемо", - підсумував міністр.

Джерело: https://x.com/SecWar/status/2002140737060692098