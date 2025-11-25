СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

(попередження: на відео ненормативна лексика)

В ніч на вівторок бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" (Краснодарський край, РФ), повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, операцію СБУ провела спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС ЗСУ України.

Джерело уточнило, що під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська - на відео видно неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки.

Порт "Новоросійськ", як наголосив співрозмовник, є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ.

"СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога", - підсумувало джерело в СБУ.