США будуть вести війну проти наркотерористичних організацій – Рубіо

Сполучені Штати давно створили розвідку, яка дозволяє перехоплювати і зупиняти човни з наркотиками, проте ця практика не завжди була ефективною, натомість наркокартелі зупиняються лише тоді, коли їх знищують, заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами в Мексиці.

"Сполучені Штати вже давно, дуже давно, протягом багатьох-багатьох років, створили розвідку, яка дозволяє нам перехоплювати і зупиняти човни з наркотиками. І ми це робили. І це не спрацювало… Що їх зупинить — це коли їх знищать, коли позбудуться їх", – наголосив Рубіо.

Він уточнив, що ті ж самі дані та розвідувальні механізми були використані для визначення наркотичного судна, яке прямувало до Сполучених Штатів. "І замість того, щоб перехопити його за наказом президента, його знищили. І це повториться. Можливо, це відбувається навіть зараз. Я не знаю", – додав державний секретар.

Рубіо підкреслив, що президент США Дональд Трамп буде вести війну проти нарко-терористичних організацій. "Цей човен діяв у міжнародних водах і прямував до США, щоб затопити нашу країну отрутою. І за часів президента Трампа такі дні закінчилися", – заявив він.

Як повідомлялося раніше, командування ВМС США перекинуло у води Карибського моря і Тихого океану ближче до берегів Центральної і Південної Америки вісім кораблів з метою посилити боротьбу з наркокартелями, інформувало The Washington Post.

"Кораблі беруть участь у розширеній антинаркотичній операції, перехоплюють контрабанду наркотиків у Латинській Америці, заявив The Washington Post (WP) представник Міноборони США", - передавало видання.

