Інтерфакс-Україна
Події
05:01 04.09.2025

США будуть вести війну проти наркотерористичних організацій – Рубіо

2 хв читати

Сполучені Штати давно створили розвідку, яка дозволяє перехоплювати і зупиняти човни з наркотиками, проте ця практика не завжди була ефективною, натомість наркокартелі зупиняються лише тоді, коли їх знищують, заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами в Мексиці.

"Сполучені Штати вже давно, дуже давно, протягом багатьох-багатьох років, створили розвідку, яка дозволяє нам перехоплювати і зупиняти човни з наркотиками. І ми це робили. І це не спрацювало… Що їх зупинить — це коли їх знищать, коли позбудуться їх", – наголосив Рубіо.

Він уточнив, що ті ж самі дані та розвідувальні механізми були використані для визначення наркотичного судна, яке прямувало до Сполучених Штатів. "І замість того, щоб перехопити його за наказом президента, його знищили. І це повториться. Можливо, це відбувається навіть зараз. Я не знаю", – додав державний секретар.

Рубіо підкреслив, що президент США Дональд Трамп буде вести війну проти нарко-терористичних організацій. "Цей човен діяв у міжнародних водах і прямував до США, щоб затопити нашу країну отрутою. І за часів президента Трампа такі дні закінчилися", – заявив він.

Як повідомлялося раніше, командування ВМС США перекинуло у води Карибського моря і Тихого океану ближче до берегів Центральної і Південної Америки вісім кораблів з метою посилити боротьбу з наркокартелями, інформувало The Washington Post.

"Кораблі беруть участь у розширеній антинаркотичній операції, перехоплюють контрабанду наркотиків у Латинській Америці, заявив The Washington Post (WP) представник Міноборони США", - передавало видання.

Джерело: https://www.youtube.com/live/_ytdAouYSaY?si=FXAcBVnnPJUqkxcU

Теги: #судна #наркотичні #дії #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:44 02.09.2025
Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

Трамп має намір змінити підхід до РФ, якщо виявиться, що зустріч з Путіним була марною

22:19 02.09.2025
Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

22:19 02.09.2025
Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

Трамп про Путіна і Зеленського: побачимо, що вони зроблять, я хочу покласти кінець вбивствам

22:10 02.09.2025
Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

14:42 19.08.2025
ГУР поповнило список суден, задіяних у викраданні українського зерна і вугілля

ГУР поповнило список суден, задіяних у викраданні українського зерна і вугілля

15:44 18.07.2025
ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

21:34 15.05.2025
Сирський: наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км

Сирський: наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км

20:41 29.04.2025
Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

21:36 18.04.2025
Рубіо і Волц виступають за удар по іранських ядерних об'єктах, Венс і Габбард налаштовані обережніше

Рубіо і Волц виступають за удар по іранських ядерних об'єктах, Венс і Габбард налаштовані обережніше

19:38 16.04.2025
Трамп продовжив на рік заборону на приймання в американських портах суден з Росії

Трамп продовжив на рік заборону на приймання в американських портах суден з Росії

ВАЖЛИВЕ

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

ОСТАННЄ

Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією фунікулера в Лісабоні, внаслідок якої загинули десятки людей

Україна запускає конкурс на державно-приватне партнерство у порту Чорноморськ

Перед самітом "Коаліції охочих" спецпосланець США Віткофф прибув до Парижа - ЗМІ

Україна працює над гарантіями безпеки у коаліції охочих та у двосторонньому форматі з партнерами - Єрмак

ДБР розслідує загибель прикордонника на Волині, біля тіла виявлено зброю

Італійський суд відклав слухання щодо екстрадиції підозрюваного у справі "Північних потоків" до 9 вересня - ЗМІ

Зеленський і Макрон узгодили позиції щодо гарантій безпеки, оборонної підтримки та руху України до ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА