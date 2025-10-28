Інтерфакс-Україна
16:43 28.10.2025

В Одесі виявили понад тисячу згортків з імовірно наркотичними речовинами – патрульна поліція

Фото: https://t.me/patrolpolice_ua

Патрульна поліція в Одесі за декілька останніх днів виявила двох, ймовірно, збувачів речовин з ознаками наркотичних на легких електричних засобах пересування час їх перевірок на дорогах, повідомила пресслужба поліції патрульної поліції України.

"Днями інспектори помітили чоловіка на електросамокаті, який, побачивши патрульних, різко змінив напрям руху. Під час поверхневої перевірки в нього виявили близько ста згортків із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною, електронні ваги та телефон із листуванням про збут наркотиків", - йдеться у повідомленні пресслужби патрульної поліції у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що в іншому випадку інспектори зупинили електромопед через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки в бардачку мопеда виявили пакет із 998 згортками порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну.

В обох випадках на місце подій викликали слідчо-оперативні групи для документування фактів та вилучення речовин.

Зазначається, що у діях затриманих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів) ККУ.

