22:55 05.01.2026

Державний департамент США опублікував у соцмережі зображення Трампа з гаслом "Це наша півкуля"

Державний департамент США в соціальній мережі Х оприлюднив зображення президента Дональда Трампа з написом "Це наша півкуля".

У дописі наголошується, що США відстоюватимуть свою безпеку під керівництвом Трампа, і ніхто не зможе загрожувати їхній півкулі: "Це НАША півкуля, і президент Трамп не дозволить загрожувати нашій безпеці".

Джерело: https://x.com/statedept/status/2008221563888292207?s=46



