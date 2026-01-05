22:55 05.01.2026
Державний департамент США опублікував у соцмережі зображення Трампа з гаслом "Це наша півкуля"
Державний департамент США в соціальній мережі Х оприлюднив зображення президента Дональда Трампа з написом "Це наша півкуля".
У дописі наголошується, що США відстоюватимуть свою безпеку під керівництвом Трампа, і ніхто не зможе загрожувати їхній півкулі: "Це НАША півкуля, і президент Трамп не дозволить загрожувати нашій безпеці".
Джерело: https://x.com/statedept/status/2008221563888292207?s=46