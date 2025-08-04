Інтерфакс-Україна
Події
13:43 04.08.2025

Буданов зустрівся з лідерами християнських спільнот США, які перебувають з візитом в Україні

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов обговорив шляхи досягнення справедливого миру з лідерами християнських спільнот США, які перебувають з візитом в Україні.

На своїй сторінці у Facebook Буданов написав, що мав "змістовну розмову" з доктором Джимом Гарлоу та його дружиною Розмері Гарлоу — засновниками організації Well Versed, Чадом Коннеллі — засновником і генеральним директором Faith Wins, Гарі Марксом — президентом Madison Strategies LLC та The Concord Fund, а також із Романом Чухвіцьким — президентом Фонду Global Alliance for Ukraine.

"Обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні та шляхи досягнення справедливого миру. Окрему увагу приділили злочинам проти цивільного населення, до яких систематично вдається росія — зокрема щоденним ракетним і дроновим атакам на мирні міста", - йдеться у повідомленні.

Начальник воєнної розвідки подякував американському народові за послідовну підтримку України.

Теги: #буданов #сша #християни

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