Україна та Данія запусять партнерство для сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору

Україна та Данія запускають партнерство для сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за результатом підписання меморандуму про співпрацю міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим та міністром зеленої трансформації Данії Єппе Бруусом.

У Мінекономіки уточнили, що партнерство спирається на данський досвід "Зеленої тристоронньої угоди", відкриває спільні проєкти у біоекономіці, відновленні лісів і скороченні викидів, зокрема, в агросекторі, та передбачає підтримку фермерів завдяки сучасним технологіям і новим можливостям збуту.

"Меморандум із Данією переводить нашу співпрацю у практичну площину. Це і залучення інвестицій у проєкти зеленого відновлення, і розвиток сучасного агросектору, а також крок до глибшої інтеграції європейських стандартів у сфері клімату та біоекономіки. Партнерство є ще одним кроком в екологізації нашої економіки — коли політики зростання, інвестиції, аграрні та екологічні цілі працюють як єдина система", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Меморандум передбачає впровадження практик багатофункціонального сільського господарства, яке враховує економічні та кліматичні цілі розвитку; спільні проєкти для відновлення й відбудови сільськогосподарських ланцюгів доданої вартості та інфраструктури в Україні; розвиток фінансових і податкових стимулів для "зелених" ініціатив у сільському господарстві з подальшим спрямуванням платежів на модернізацію галузі; природоорієнтовані рішення для скорочення викидів парникових газів; підтримка фермерів-підприємців через інновації, дослідження та сучасні технології.

Угода про співпрацю також має збільшити експорт української сільськогосподарської продукції до країн ЄС.

Під час зустрічі сторони також обговорили участь данських компаній у відновленні України у сферах енергетики, біопалива, агропереробки та інфраструктури. Крім того, було наголошено на значній фінансовій підтримці від Данії у відновленні Миколаєва та Миколаївської області. Зокрема, під час URC2025 NEFCO та МЗС Данії підписали угоду про внесок у розмірі 338 млн данських крон (близько €45,5 млн) на підтримку відбудови в регіоні, включно з проєктами у сфері водопостачання, централізованого теплопостачання, енергоефективності та супровідними "зеленими" рішеннями.