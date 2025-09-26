Інтерфакс-Україна
Економіка
18:29 26.09.2025

Україна та Данія запусять партнерство для сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору

2 хв читати
Україна та Данія запусять партнерство для сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору

Україна та Данія запускають партнерство для сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за результатом підписання меморандуму про співпрацю міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим та міністром зеленої трансформації Данії Єппе Бруусом.

У Мінекономіки уточнили, що партнерство спирається на данський досвід "Зеленої тристоронньої угоди", відкриває спільні проєкти у біоекономіці, відновленні лісів і скороченні викидів, зокрема, в агросекторі, та передбачає підтримку фермерів завдяки сучасним технологіям і новим можливостям збуту.

"Меморандум із Данією переводить нашу співпрацю у практичну площину. Це і залучення інвестицій у проєкти зеленого відновлення, і розвиток сучасного агросектору, а також крок до глибшої інтеграції європейських стандартів у сфері клімату та біоекономіки. Партнерство є ще одним кроком в екологізації нашої економіки — коли політики зростання, інвестиції, аграрні та екологічні цілі працюють як єдина система", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Меморандум передбачає впровадження практик багатофункціонального сільського господарства, яке враховує економічні та кліматичні цілі розвитку; спільні проєкти для відновлення й відбудови сільськогосподарських ланцюгів доданої вартості та інфраструктури в Україні; розвиток фінансових і податкових стимулів для "зелених" ініціатив у сільському господарстві з подальшим спрямуванням платежів на модернізацію галузі; природоорієнтовані рішення для скорочення викидів парникових газів; підтримка фермерів-підприємців через інновації, дослідження та сучасні технології.

Угода про співпрацю також має збільшити експорт української сільськогосподарської продукції до країн ЄС.

Під час зустрічі сторони також обговорили участь данських компаній у відновленні України у сферах енергетики, біопалива, агропереробки та інфраструктури. Крім того, було наголошено на значній фінансовій підтримці від Данії у відновленні Миколаєва та Миколаївської області. Зокрема, під час URC2025 NEFCO та МЗС Данії підписали угоду про внесок у розмірі 338 млн данських крон (близько €45,5 млн) на підтримку відбудови в регіоні, включно з проєктами у сфері водопостачання, централізованого теплопостачання, енергоефективності та супровідними "зеленими" рішеннями.

 

Теги: #данія #партнерство #агросектор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 26.09.2025
Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії

Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії

10:03 26.09.2025
ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

02:38 26.09.2025
Данський аеропорт Ольборг закрили через виявлення БпЛА поблизу – ЗМІ

Данський аеропорт Ольборг закрили через виявлення БпЛА поблизу – ЗМІ

18:42 25.09.2025
Данія розвиватиме ветеранські програми в Києві - Кличко після зустрічі з мером Копенгагена

Данія розвиватиме ветеранські програми в Києві - Кличко після зустрічі з мером Копенгагена

11:05 25.09.2025
Міністр оборони Данії назвав черговий інцидент з безпілотниками гібридною атакою, автори якої поки не виявлені

Міністр оборони Данії назвав черговий інцидент з безпілотниками гібридною атакою, автори якої поки не виявлені

02:42 25.09.2025
Данський аеропорт Ольборга закрито через наявність дронів у повітряному просторі - ЗМІ

Данський аеропорт Ольборга закрито через наявність дронів у повітряному просторі - ЗМІ

12:03 23.09.2025
Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

23:02 22.09.2025
Аеропорт в Копенгагені закрили через появу БпЛА, рейси скасовано - ЗМІ

Аеропорт в Копенгагені закрили через появу БпЛА, рейси скасовано - ЗМІ

16:30 22.09.2025
"Нафтогаз" залучив додатково понад 2,4 млрд грн від Укрексімбанку

"Нафтогаз" залучив додатково понад 2,4 млрд грн від Укрексімбанку

17:50 19.09.2025
Київська ТПП представила український бізнес на Асамблеї Ганзейського Парламенту в Гданську

Київська ТПП представила український бізнес на Асамблеї Ганзейського Парламенту в Гданську

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ОСТАННЄ

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

Група з рітейлу та логістики в Раді бізнесу запустила опитування учасників ринку про ключові проблеми

Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

USP Panels почав виробництво сендвіч-панелей в ІП "Формація"

ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

Зменшення пропозиції та стабільний попит утримують тренд на зростання цін на новобудови у Києві – група DIM

"Нафтогаз" веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну

Кабмін обмежив чотирма кількість заступників голови правління ПФУ

Фонд часткового гарантування агрокредитів за 1,5 року надав 31,76 млн грн гарантій за 35 кредитами

"Vodafone Україна" вчетверте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 95% від номіналу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА