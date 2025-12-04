Держбюджет-2026 збільшив підтримку агросектора на 47%, до 14,1 млрд грн

Закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік", який Верховна Рада ухвалила 3 грудня, передбачив більші видатки на підтримку агросектора проти попереднього року майже на 47%, або на 4,5 млрд грн – на рівні 14,1 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з повідомленням, у держбюджеті-2026 передбачено 9,5 млрд грн для фінансування виплати дотацій на 1 га для прифронтових територій, страхування сільгосппродукції, а на зрошення/меліорацію — 0,2 млрд грн із цієї суми.

У держбюджеті-2026 закладено підтримку фермерів (кредитування, дотація на 1 га, дотації на корів, кіз та овець) в розмірі 2,6 млрд грн. На гуманітарне розмінування сільгоспземель уряд передбачив 2 млрд грн.

Крім того, у кошторисі держави передбачено для підтримки бізнесу поповнення фонду розвитку підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%" на 18 млрд грн, для фонду інновацій —7,4 млрд грн, на програми підтримки бізнесу — 4,9 млрд грн. У фонд декарбонізації та енергоефективності буде спрямовано 1,9 млрд грн і 0,6 млрд грн відповідно.