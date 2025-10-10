Україна збільшила кількість угод про міжнародні медичні партнерства до 95

Україна уклала ще вісім медичних партнерств між українськими та зарубіжними клініками, збільшивши загальну кількість міжнародних партнерств в межах ініціативи до 95.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, в рамках Форуму Міжнародного медичного партнерства, який проходить цими днями в Києві, меморандуми про партнерство були підписані між Національним інститутом раку (Україна) та Інститутом Густава Руссі (Франція), Кременчуцькою міською лікарнею "Правобережна" та Університетською лікарнею Клермон-Феррана (Франція), Кременчуцькою лікарнею інтенсивного лікування та Університетською лікарнею Клермон-Феррана (Франція), Кременчуцьким перинатальним центром та Університетською лікарнею Клермон-Феррана (Франція), Чернігівською обласною дитячою лікарнею та Університетською лікарнею Лілля (Франція), МОЗ України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), а також Дніпропетровською обласною клінічною лікарнею імені І. І. Мечникова та Razom for Ukraine (США) та Каунаською клінікою Литовського університету наук про здоров’я (Литва).

Сфери співпраці охоплюють ключові напрями охорони здоров’я: онкологію, перинатальну допомогу, реабілітацію, екстрену медичну допомогу.

В МОЗ зазначають, що меморандум між МОЗ України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) інтегрує у партнерську мережу ще 17 медичних установ з Німеччини.

"Ці домовленості стануть міцним фундаментом для подальшої співпраці між українськими та іноземними лікарнями: впровадження сучасних клінічних рішень, стажування українських фахівців у провідних клініках світу, обмін досвідом та спільна реалізація проєктів, що підсилюють стійкість системи охорони здоров’я України", - підкреслили в МОЗ.

Міжнародне медичне партнерство – це ініціатива першої леді України Олени Зеленської, започаткована 2023 року на саміті перших леді та джентльменів, яка є унікальним прикладом горизонтальної співпраці між українськими та іноземними медичними закладами. Ініціатива об’єднує українські та закордонні медичні заклади, серед яких: Франція, Польща, Швеція, Іспанія, Чехія, Ізраїль, Велика Британія, Литва, Молдова, Канада, Австрія, Нідерланди та інші.

Серед напрямків співпраці — онкологія, хірургія, ментальне здоров’я, паліативна допомога, трансплантація, неонатологія, реабілітація та телемедицина.

В рамках партнерств понад 700 українських медичних працівників пройшли навчання та стажування у закордонних клініках, було проведено близько 150 спільних операцій. Завдяки партнерству допомогу отримали понад 400 пацієнтів, а лікарі здійснили понад 20 міжнародних візитів для обміну досвідом і практиками.