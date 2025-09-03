Інтерфакс-Україна
Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Схвалені Кабінетом міністрів України 13 серпня 2025 року зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства реалізовані на порталі "Дія", тепер критично важливі підприємства на прифронтових територіях можуть бронювати 100% працівників.

Як пояснюється у повідомленні на сайті Мінекономіки у середу, рішення дозволяє підтримати бізнес, що продовжує працювати у найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Створюється гнучкий механізм, який реагує на виклики війни та гарантує підприємствам можливість зберігати діяльність навіть під час активних бойових дій.

"Запровадження механізму 100%-го бронювання для прифронтових підприємств - важливий крок для економіки та оборони. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки, адже він працює у надзвичайно складних умовах. Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні сили необхідними ресурсами", - процитували в установі заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва.

Для бронювання працівників таким чином, підприємство, що працює на території можливих або активних бойових дій, має звернутись до обласної військової адміністрації (ОВА) з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%.

В свою чергу, ОВА перевірить фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення має звернутись до держоргану, який визначив підприємство критично важливим. Після цього держорган засобами порталу "Дія" збільшує ліміт бронювання до 100%, а саме підприємство матиме можливість додатково забронювати усіх працівників.

Послуга бронювання реалізується Мінекономіки спільно з Мінцифри та Міноборони України. Модернізацію послуги здійснено завдяки "Проєкту підтримки "Дії", що упроваджується програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Теги: #бронювання #критично_важливий #дія

