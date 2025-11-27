Бізнес закликає Кабмін зробити безперервною процедуру перебронювання працівників із чинною відстрочкою

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету міністрів України з проханням вдосконалити процедуру перебронювання військовозобов’язаних працівників для підприємств зі статусом критично важливих та зробити її безперервною або з мінімальною затримкою.

"Бізнес пропонує перебронювання військовозобов’язаних працівників із чинною відстрочкою у безперервному режимі або скоротити технічний інтервал перебронювання до трьох годин від часу подачі заявки. У такий спосіб перебронювання буде можливим одразу після прийняття рішення про підтвердження статусу "критично важливого підприємства", - йдеться в повідомленні пресслужби ЄБА в четвер.

Зазначається, що чинні норми постанови Кабміну №76 встановлюють 72-годинний період для автоматичного переведення працівника на спеціальний військовий облік, і цей же механізм застосовується при повторному бронюванні.

Представники бізнесу вважають, що у багатьох компаній бронювання співробітників автоматично завершаться, коли спливе чинний статус критичності. Для значної частини компаній цей строк припадає на перші числа грудня 2025 року. Навіть після отримання наказу про підтвердження критичного статусу компанії наразі не мають технічної можливості завчасно перебронювати своїх працівників на новий строк дії критичності. Тож підприємства фактично змушені чекати завершення чинних відстрочок, що створює проміжок, коли ключові працівники можуть бути мобілізовані.

Через це, наголошують в ЄБА, підприємства ризикують втратити необхідних працівників – зокрема, водіїв, техспеціалістів, які підтримують безперебійну роботу критичної інфраструктури - електропостачання, мобільний зв’язок тощо.

"Бізнес повідомляє про непоодинокі випадки, коли заброньовані працівники отримували повістки вже наступного дня після завершення строку поточного бронювання", - додали в організації.

При цьому в ЄБА повністю підтримують необхідність збереження балансу між завданнями мобілізації та забезпеченням сталого функціонування економіки під час воєнного стану. Водночас, на думку бізнесу, подібна кадрова невизначеність може призвести до збоїв у роботі підприємств та падіння податкових надходжень.

З огляду на це пропонується запровадити механізм безперервного перебронювання - тобто можливість продовжувати бронювання працівників без очікування 72 годин і до завершення строку чинних відстрочок. Одним із рішень асоціація пропонує скоротити технічний інтервал перебронювання до трьох годин від часу подання заявки підприємством.