Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

В.о. президента державного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) депутатка Київради Ксенія Семенова перемогла у відборі на посаду президента 7 інших кандидатів, повідомив голова наглядової ради КАІ Петро Чернишов.

"Дискусії були непрості, але Наглядова рада ухвалила рішення – новим президентом КАІ обрано Ксенію Семенову… За час виконання обов’язків у КАІ з’явилися нові лабораторії, почалися цифрові зміни й уперше за багато років університет вийшов у діалог з бізнесом – це гарний початок", – прокоментував Чернишов рішення наглядової ради у Facebook.

За його словами, засідання ради тривало 7 годин, на ньому були присутні 7 з 8 кандидатів.

Чернишов подякував рекрутинговій компанії Korn Ferry за допомогу з підбором кандидатів на конкурс, в якому, серед інших, брали участь голова комітету промисловості Київської ТПП, раніше – викладач стратегічного управління у Visotsky Consulting Андрій Андрікевич; ІТ-підприємець, співробітник AJAX, раніше доцент Університету митної справи та фінансів Юрій Корольов; перший проректор ДУІКТ, раніше завкафедри безпеки інформаційних технологій НАУ Олександр Корченко; керівник ГО "Red Huber"; раніше – представник України в Європейському студентському союзі Володимир Ксєніч; доцент кафедри автоматизації та енергоменеджменту КАІ Сергій Товкач.

Як повідомлялося, 6 вересня 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту є Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в ДНП "Київський авіаційний інститут", а також Запорізький національний університет і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

У вересні 2024 року Кабінет міністрів змінив організаційно-правову форму НАУ з бюджетної установи на державне некомерційне підприємство. Керівником цього виша, на відміну від звичайної практики, є президент, а не ректор.

