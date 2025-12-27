В Київській області запроваджено екстрені відключення світла - ОВА

У Київській області запроваджено екстрені відключення світла, повідомила Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

"Як повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі, відповідне розпорядження дав НЕК Укренерго. Під час екстрених відключень, не діють графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь", йдеться у повідомленні КОВА у телеграмі у суботу.

"Просимо використовувати електроенергію розумно: це дозволить мінімізувати кількість відключень", - зазначили у КОВА.