Прем'єр Швеції закликав посилити політичний, фінансовий та військовий тиск на Путіна

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав до посилення тиску на очільника Кремля Володимира Путіна задля завершення його війни проти України.

"Вільний світ повинен зараз посилити політичний, фінансовий та військовий тиск на президента Путіна, щоб покласти край цій жорстокій війні", - сказав Крістерссон на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Лінчепінгу (Швеція).

Очільник уряду наголосив, що Росія агресивно атакує Україну, зокрема, лікарні, дитячі садки, школи, ігрові майданчики.

"Дітей вбивають і вивозять до Росії проти волі їхніх родин. Це жорстокість без будь-яких обмежень. І замість того, щоб тиснути на Україну, весь світ повинен тиснути на Росію", - наголосив він..

Крістерссон запевнив також, що Швеція буде продовжувати працювати над розглядом різних можливостей довгострокового фінансування оборонних можливостей України.

"Ми всі згодні, що сильна Україна з потужною обороною є найкращим довгостроковим захистом не тільки для України, але й для всіх інших європейських країн. І здатність захищати повітряний простір, звичайно, має вирішальне значення", - наголосив він.

Крістерссон також зазначив, що шведський парламент повність підтримує Україну та український народ.

"Лише кілька годин тому я прибув безпосередньо зі шведського парламенту напередодні завтрашнього засідання Європейської ради. Я хочу, щоб ви знали: як і в будь-якій демократії, у шведському парламенті ми досить часто маємо різні думки з багатьох питань, але не щодо України і не щодо підтримки України. Тож у Швеції ми дуже згуртовані і підтримуємо вас та український народ", - запевнив прем’єр.