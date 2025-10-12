Інтерфакс-Україна
Події
21:54 12.10.2025

Зеленський про успіх Трампа на Близькому Сході: Сподіваюсь, він використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна

1 хв читати
Зеленський про успіх Трампа на Близькому Сході: Сподіваюсь, він використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп використовуватиме ті ж методи для тиску на Володимира Путіна, до яких він вдався на Близькому Сході.

"Дуже важливо, що там буде припинення вогню, бо це - великий-великий крок до мирної угоди. Звичайно, це дає нам сигнали й надію, що з таким тиском, який президент Трамп застосував на Близькому Сході для досягнення миру, він використає ті самі інструменти і навіть більше, щоб натиснути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні", - сказав президент у інтерв'ю для Fox News.

У ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ізраїлю та палестинський радикальний рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з урегулювання конфлікту в Секторі Гази.

 

Теги: #тиск #путін #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 12.10.2025
Трамп закликав Конгрес розслідувати спробу його імпічменту через Україну в 2019 році

Трамп закликав Конгрес розслідувати спробу його імпічменту через Україну в 2019 році

17:29 12.10.2025
Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

16:35 12.10.2025
Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом

Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом

17:45 11.10.2025
Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

16:37 11.10.2025
Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

21:33 10.10.2025
Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

18:52 10.10.2025
В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

18:51 10.10.2025
Трамп подякував Путіну за критику рішення нобелівського комітету та оцінку мирних зусиль президента США

Трамп подякував Путіну за критику рішення нобелівського комітету та оцінку мирних зусиль президента США

15:58 10.10.2025
Путін заявляє, що Росія залишається в рамках домовленостей, досягнутих під час саміту на Алясці

Путін заявляє, що Росія залишається в рамках домовленостей, досягнутих під час саміту на Алясці

10:09 09.10.2025
Зеленський: Є великий ризик, що Путін справді може почати світову війну

Зеленський: Є великий ризик, що Путін справді може почати світову війну

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

По Харкову завдано удар КАБом, наслідки уточнюються – мер міста

Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку

Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

ОСТАННЄ

Окупанти двічі вдарили по Шевченківському району Харкова

Зеленський назвав цілі в РФ для ударів далекобійними ракетами Tomahawk

Росіяни атакували дроном автівку в Запорізькій області, загинув водій

Софія Нерсесян представлятиме Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" в Грузії

Правоохоронці не виявили вибухівки у потягу Чернівці–Івано-Франківськ–Запоріжжя, рух відновлено

Електропостачання в одному з районів Київщини повністю відновлено після ранкової атаки

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

Дві людини загинули та три постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Одна людина постраждала внаслідок ворожого авіаудару по Харкову

По Харкову завдано удар КАБом, наслідки уточнюються – мер міста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА