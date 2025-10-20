Інтерфакс-Україна
Події
18:57 20.10.2025

У пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи системи EES - Держприкордонслужба

Уповільнення руху можливе у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею в зв’язку з початком роботи системи EES, що фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах, наразі на виїзд з України очікує 50 автівок, повідомила Держприкордонслужба.

"У пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи нової системи EES. Наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску "Краківець" очікує 50 автівок", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграм-каналі у понеділок.

У Держприкордонслужбі нагадують, що під час першого в’їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає: фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.

EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її мета – зміцнення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у ЄС та протидія незаконній міграції.

"Плануючи поїздки, радимо враховувати можливе збільшення часу очікування у пункті пропуску та за можливості обирати менш завантажені напрямки", - зазначили у Держприкордонслужбі.

