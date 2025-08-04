Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею не працює через відсутність світла

Електропостачання тимчасово відсутнє в пункті пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні, у зв’язку з чим пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках наразі призупинено, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Фахівці вже працюють над відновленням електроживлення. Станом на 10:00: на виїзд з України очікує 30 автомобілів, на в’їзд в Україну – 60 авто. Просимо враховувати цю інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, пасажиропотік на пунктах пропуску через кордон у Львівській області суттєво зріс на початку літа. Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець".