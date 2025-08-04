Інтерфакс-Україна
Події
12:26 04.08.2025

Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею не працює через відсутність світла

1 хв читати

Електропостачання тимчасово відсутнє в пункті пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні, у зв’язку з чим пропуск осіб і транспортних засобів в обох напрямках наразі призупинено, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Фахівці вже працюють над відновленням електроживлення. Станом на 10:00: на виїзд з України очікує 30 автомобілів, на в’їзд в Україну – 60 авто. Просимо враховувати цю інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, пасажиропотік на пунктах пропуску через кордон у Львівській області суттєво зріс на початку літа. Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець".

Теги: #знеструмлення #краківець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 04.08.2025
Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею запрацював на в'їзд в Україну, на виїзд оформлюють лише вантажівки

Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею запрацював на в'їзд в Україну, на виїзд оформлюють лише вантажівки

11:22 28.07.2025
Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, "Укренерго" просить ощадливо споживати е/е

Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, "Укренерго" просить ощадливо споживати е/е

18:21 22.07.2025
На Сумщині знеструмлено частину споживачів в результаті російського удару – ОВА

На Сумщині знеструмлено частину споживачів в результаті російського удару – ОВА

17:55 18.07.2025
Суми частково без світла після атаки РФ, тролейбуси призупинили рух

Суми частково без світла після атаки РФ, тролейбуси призупинили рух

11:12 14.07.2025
Негода знеструмила 24 населені пункти у чотирьох областях, енергоспоживання на початку тижня зростає – "Укренерго"

Негода знеструмила 24 населені пункти у чотирьох областях, енергоспоживання на початку тижня зростає – "Укренерго"

13:02 11.07.2025
Негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях, енергоспоживання знизилось внаслідок похолодання – "Укренерго"

Негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях, енергоспоживання знизилось внаслідок похолодання – "Укренерго"

22:28 07.07.2025
На Рівненщині 13 населених пунктів знеструмлені через буревій

На Рівненщині 13 населених пунктів знеструмлені через буревій

16:31 28.06.2025
Через негоду знеструмлено більше 1 тис споживачів на Полтавщині – ОВА

Через негоду знеструмлено більше 1 тис споживачів на Полтавщині – ОВА

12:23 26.06.2025
Негода у Франції призвела до загибелі двох осіб, близько 100 тис. домогосподарств без світла

Негода у Франції призвела до загибелі двох осіб, близько 100 тис. домогосподарств без світла

10:46 26.06.2025
Негода знеструмила 55 населених пунктів у чотирьох областях

Негода знеструмила 55 населених пунктів у чотирьох областях

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

Сили оборони за ніч знищили 161 повітряну ціль

СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

ОСТАННЄ

Купівля квитка на потяг – не просто транзакція, а укладення публічного договору, – юрист

Келлог відвідає Київ найближчими днями – ЗМІ

Керівника будкомпанії підозрюють у заволодінні 28 млн грн під час реставрації музею в Херсоні

Свириденко доручила перевірити викладені у журналістському розслідуванні факти про очільника Енергетичної митниці Комара

Девіс обговорила з представниками Торгової палати США та американських компаній відновлення України

На Хмельниччині внаслідок російського удару пошкоджене дорожнє полотно

Макет надрукованої на 3D-принтері міни знайшли на дитячому майданчику в Києві

Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА