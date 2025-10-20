Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

Президент Володимир Зеленський привітав розвідників Державної прикордонної служби України з професійним святом і відзначив їх державними нагородами, повідомила пресслужба очільника держави.

"Для мене честь вас сьогодні нагородити, подякувати вам за службу, за участь у бойових діях, за все те, що ви робите для захисту України, наших дітей, нашої територіальної цілісності, суверенітету України", – наголосив Зеленський, якого процитувала пресслужба на сайті у понеділок.

Президент відзначив воїнів "Золотою Зіркою" Героя України, орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За заслуги" ІІ–ІІІ ступенів.