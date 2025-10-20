Інтерфакс-Україна
Події
18:48 20.10.2025

Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

1 хв читати
Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

Президент Володимир Зеленський привітав розвідників Державної прикордонної служби України з професійним святом і відзначив їх державними нагородами, повідомила пресслужба очільника держави.

"Для мене честь вас сьогодні нагородити, подякувати вам за службу, за участь у бойових діях, за все те, що ви робите для захисту України, наших дітей, нашої територіальної цілісності, суверенітету України", – наголосив Зеленський, якого процитувала пресслужба на сайті у понеділок.

Президент відзначив воїнів "Золотою Зіркою" Героя України, орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За заслуги" ІІ–ІІІ ступенів.

Теги: #держприкордонслужба #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 20.10.2025
У пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи системи EES - Держприкордонслужба

У пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи системи EES - Держприкордонслужба

18:31 20.10.2025
Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

17:48 20.10.2025
Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

16:06 20.10.2025
Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

11:40 20.10.2025
Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

10:34 20.10.2025
Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

10:19 20.10.2025
Зеленський не вважає Будапешт найкращим місцем для перемовин: Говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині

Зеленський не вважає Будапешт найкращим місцем для перемовин: Говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині

10:12 20.10.2025
Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

18:28 19.10.2025
Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

14:07 19.10.2025
Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

ОСТАННЄ

Мінрозвитку ініціює виплати 50 тис. грн звільненим з неволі цивільним, які були позбавлені особистої свободи внаслідок війни

Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон у вівторок – ЗМІ

Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

Поліція підтвердила версію самогубства Ганіча, діяльність якого була пов'язана з криптовалютою

Енергетичне перемирʼя з РФ малоймовірне, бо вона все одно не дотримається угоди - заступник начальника ГУР

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

Сибіга провів зустрічі з іспанським та грецьким колегами для обговорення подальшої підтримки України

Податковий комітет Ради хоче розібратися з нелегальними АЗС – керівник

Рух Подільським мостовим переходом в Києві буде обмежено під час тривог з 20 жовтня - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА